Asgari ücret zammının 2025 yılında ne kadar olacağı, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merak ediliyor. Ocak ayında yapılacak olan yeni asgari ücret zammı öncesinde son durum ne? İlk zam tahminleri geldi. İşte detaylar...

Yeni asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücretli milyonlarca çalışan ve özel sektör çalışanları, 2025 yılında maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. İşte 2025 asgari ücreti zammında son durum.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Ocak 2024’te asgari ücret yüzde 49,11 oranında artarak 17 bin 2 lira olmuştu.

Yıl sonu yaklaşırken, asgari ücrete yapılacak zam konusunda beklentiler şekillenmeye başladı. Ekonomistlerin bir kısmı ücret zammı konusunda ayrışmış durumda. Bir kısmı ücret zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunuyor. Özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor.

KOMİSYON NE ZAMAN TOPLANACAK?

Çalışanların cevabını merakla beklediği asgari ücret zam toplantısıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını geçtiğimiz yıl aralık ayında yapmıştı.

Buna göre; 2025 asgari ücret zammıyla ilgili ilk toplantının yine aralık ayı başlarında yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

Asgari ücret, ocak ayında yapılan yüzde 49,11 zam ile net 17 bin 2 liraya yükseltilmişti.

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak rakamlar şu şekilde; Yüzde 25’lik zamda asgari ücret 21 bin 252 lira

Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira

Yüzde 35'lik zamda 22 bin 953 lira

Yüzde 40'lık zamda 23 bin 803 lira

Yüzde 45'lik zamda 24 bin 653 lira

YENİ ASGARİ ÜCRET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025'te uygulanacak yeni asgari ücretle ilgili açıklamalarda da bulundu. Işıkhan, "Asgari ücret süreci erken başlamış oldu. Kamuoyunun gündemine getirmiş olduk ama biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmeyi hedefleyen politikalar uyguluyoruz. Ve burada geçici refah sağlamak yerine refahı kalıcı kılacak politikaları ve stratejileri hayata aktarıyoruz." diye konuştu.

Asgari ücretin çalışanların refah düzeyini belirleyen minimum ücreti ifade ettiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, şunları kaydetti: "Ancak asgari ücrette sizin de bildiğiniz gibi hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz bir konu değil. Asgari ücret tespit komisyonumuz toplanmakta. Şimdi aralık ayının başında işçi-işveren temsilcileriyle biz süreci başlatacağız. Asgari ücret tespit komisyonumuz işçi temsilcilerinden, işveren temsilcilerinden, hükümet temsilcilerinden oluşan bu komisyon bir araya gelecek. Bir araya geldiği zaman da özellikle ülkemizin ekonomik koşullarını, makro düzeyde uygulanan politikaları, enflasyon oranlarını ve kapsamlı bir şekilde iş gücünün taleplerini, ihtiyaçlarını karşılayacak oranın ne olacağı konusunda hep birlikte istişarede bulunarak bizim gündemimize getiriyorlar. Biz de hükümet olarak süreci adil şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. En son kararı dediğim gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu bize belirledikten sonra maksimum faydada tüm tarafların işçimizin, işverenimizin de maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz."

Işıkhan, 2002'de iktidara geldiklerinden bu yana da asgari ücreti reel olarak 4 katına, nominal olarak da 90 katına çıkardıklarını anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Aynı zamanda biliyorsunuz asgari ücretle ilgili destek veriyoruz. Onu da 700 liraya çıkardık. Bu rakam da çok önemli. Aralık ayı başında tüm sosyal paydaşlarımızla bir araya gelerek, sendikalarımızla, işçi işveren sendikalarımızla bir araya gelerek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için önemli, bunun yanında hayat seviyelerinin yükseltilmesi ve korunması noktasında da bir asgari ücret elbette belirlenecektir.

BU YOLLARA GİDİLMEMESİNİ RİCA EDİYORUZ!

Daha süreç başlamadan aralık ayında yine esnafta, bazı marketlerde fiyatların, etiketlerin değiştirilebileceği konularını sık sık siz haber yapıyorsunuz. Bu konuda özellikle istirham ediyorum. Asgari ücreti biz satın alma gücünü geliştirmek için veriyoruz. Orada gerçekleşen fiyat artışları da hem piyasayı hem de vatandaşlarımızın satın alma gücünü olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu yollara gidilmemesini de özellikle vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Zaten bu konuda Ticaret Bakanlığımız gerekli tasarruflarda bulunabilir. Bizim hedefimiz maksimum faydayı elde etmek. İşçi- işveren kesimi tarafından belirlenecek olan bu asgari ücreti de inşallah aralık ayında süreci başlatacağız ve sonunda da kamuoyuyla paylaşıp 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti de kamuoyuyla paylaşmış olacağız."