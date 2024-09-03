Çorumlu atlı maraton dayanıklılığı milli sporcumuz Hikmet Burhan Kaya zorlu mücadelede bayrağımızı dalgalandıracak. Kazakistan'da düzenlenecek olan 11 ülkeden toplam 19 takımın 5'er kişilik takımların katılacağı dünyanın en uzun atlı maratonunda ülkemizi temsil eden 5 sporcudan biri olarak yarışta ter dökecek.Türk kafilemiz 5 gün boyunca Botai dağından başkent Astana da sürecek maratonda günde 100 kilometrelik etapları başarıyla tamamlaması halinde şehir merkezi Astana'ya varacaklar.

REKOR

DENEMESİ

OLACAK

Uluslararası birçok yarışta ülkemizi temsil eden Kaya, 500 kilometrelik parkuru tamamlarsa kendine ait olan tek günde koşulan 160 kilometrelik rekoru kırarak bir ilke imza atacak. Türkiye'den diğer takım arkadaşlarıyla birlikte atla yapılmış en uzun mesafe rekorunu yenileyecek. Bu başarıyı elde ederse, Türkiye'nin atla yapılmış en uzun mesafe rekorunu yeniden tarihe kazıyacak.

ÇORUMLU'NUN

YAPTIĞINI

HERKES

YAPAMAZ

Kaya geçtiğimiz yılda ülkemizde ilk defa düzenlenen ve dünyanın tek günde yapılan resmi en uzun koşu olan 160 kilometrelik etabı Çorumda yetiştirdiği atı Kayrabey ile başarıyla tamamlayıp Türkiye'nin ilk ve tek şampiyonluğunu kazanmıştı.

Editör: HABER MERKEZİ