Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul formasının ekonomik, kullanışlı, kolay temin edilebilir olmasının kendileri için öncelikli olduğunu söyledi.

Bakan Tekin okul kıyafetlerinde işaret, baskı, desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyeceğini belirterek “Belirlenen kıyafetler, 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek; ekonomik, sade, kullanışlı olması öncelikli olacak” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere düzenlenen “2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı”nda bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi.

Ankara Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan toplantıya, Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci ile Bilal Macit, genel müdürler ve 81 ilin milli eğitim müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin, “2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Genelgesi”nin yakında duyurulacağını bildirerek, genelgeye ilişkin bilgiler verdi.

Genelgede iki konunun başat alındığını belirten Tekin, aile meselesinin sistemin odağına alacaklarını, velilerin de eğitim ve öğretim süreçlerine aktif katılımlarının sağlanmasının önemli olduğunu bildirdi. Orman yangınları nedeni ile yeni eğitim öğretim yılının ilk haftasında orman sevgisi ve ormanları korumak için yapılması gerekenlere yönelik etkinliklere ağırlık verileceğini de söyleyen Bakan Tekin ayrıca okullarda forma uygulamasında yapılan değişikliğin de hassasiyetle takip edilmesi gerektiğine dikkati çekerek: “Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafeti ile ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz” dedi.

Bakan Tekin, uygulamaya ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması bizim için öncelikli. Ayrıca özel sağlık durumu bulunan öğrencilerimizin uygun kıyafet giymesine de izin verilecek”

Muhabir: AA AJANS