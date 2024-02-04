Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ilk olarak AK Parti İl Başkanı Murat Günay’ın başkanlığında, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya’nın katılımlarıyla İlçe Başkanları ile buluştu. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimlerle ilgili istişarelerde bulunulan toplantıda genel durum da ele alındı.



Başkan Aşgın bu toplantıyı; sosyal medya hesabından “16’da 16 için canla, başla, aşkla… AK Parti İlçe Başkanlarımızla bir araya geldik. Toplantımız hayırlara vesile olsun” şeklinde paylaştı.

AK Parti İl Başkanı Günay, Milletvekilleri Ahlatcı ve Kaya ile Belediye Başkanı Aşgın ayrıca seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Mahalle Temsilcileri ile de buluştu.

“Cumhur ittifakının adayı olarak 5 yıl daha Çorum’a hizmete talibiz. İlk dönemde edindiğimiz tecrübelerle ikinci dönemimizde de hizmetlerimize devam edeceğiz” diyen Aşgın, Mimar Sinan Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıyı da “Hemen her alanda gelişmiş, büyümüş ve söz sahibi Türkiye’nin en büyük mimarları onlar. Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kollarımızın mahallelerimizdeki eli, ayağı, gözü Mahalle Başkanları ile bir araya geldik. Her biri kapı kapı, cadde-sokak 31 Mart Zaferi’ni haber veriyor. Destekleri için teşekkür ediyorum” şeklinde paylaştı.