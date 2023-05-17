Cumhuriyet Halk Partisi Çorum 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, seçim öncesi adaylığının kesinleşmesinin ardından ilk esnaf ziyaretini hayat mücadelesine başladığı, çocukluğunun geçtiği, ekmek teknesi Büyük Zafer Çarşısı’na gerçekleştirmişti.

Tahtasız, milletvekili olduktan sonra da aynı duyarlılığı göstererek, yıllarca çalıştığı, ekmek parasını kazandığı Heri Giyim’den başlamak üzere Zafer Çarşısı esnafına teşekkür ziyareti düzenledi.

Tahtasız, bir yandan 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek isterken, diğer yandan da seçim kampanyasında gördüğü sıcak ilgi ve destek nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Çarşı esnafını aileleriyle birlikte 28 Mayıs’ta tekrar sandık başına davet eden Tahtasız, Çorum’un ve esnafın hakkını alması için mücadele edeceğini, halkın milletvekili olacağını, hep birlikte Çorum’u geleceğe hazırlayacaklarını, ancak Kılıçdaroğlu’nun da Cumhurbaşkanı seçilmesinin ülkemiz için büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Beraberinde parti yöneticileri; Nevzat Biçer, Burhan Erdem ve Ertuğrul Demiran ile birlikte Zafer Çarşısı esnafını tek tek ziyaret eden Tahtasız, sorun ve talepler hakkında bilgi alarak, milletvekilliği döneminde Çorum’u hep birlikte temsil edeceklerini söyledi.

Tahtasız, Zafer Çarşısı’nda bulunan Hazır Elbiseciler Odası’nı da ziyaret ederek, Oda Başkanı Necati Şimşek ile bir süre sohbet etti.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Aşkın Çağlayan’ı da ziyaret eden Tahtasız, meslek kuruluşlarının sesine her zaman kulak vereceklerini kaydetti.

Zafer Çarşısı esnafı da Tahtasız’ı coşku ile karşılayarak, TBMM’deki görevinde başarılar diledi.