Çorum’da sivil toplum kuruluşlarını ve muhtarları ziyaret eden Tahtasız, bu kapsamda beraberinde; Belediye Meclis Üyeleri Didem Tokgöz, Sedat Genç ve önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan ile birlikte ADD Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Emine Aydaş, Kubilay Olcan, Türkmen Aksoy, Ali Aslan Koçak, Denetim Kurulu Üyeleri; Ahmet Ceyhan, Tansel Küçüker, dernek üyeleri Sefa Batak ve Dursun Yalçın tarafından ağırlanan Milletvekili Tahtasız, derneğin sorun ve talepleri hakkında bilgi alarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendisinin tüm Çorum’un milletvekili olduğunu, toplumun ve şehrin sorunlarını mecliste gündeme getirmeye ve çözüm yollarının takipçisi olmaya devam edeceğini vurgulayan Tahtasız, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek istediklerinin altını çizdi.

Dernek Başkanı Uğur Demirer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Tahtasız’a teşekkür etti, başarılar diledi.

Editör: HABER MERKEZİ