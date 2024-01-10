Milletvekili Tahtasız, Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki programda basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Gazetecilerin zor şartlarda görev yaptığını belirten Mehmet Tahtasız, basın temsilcilerine çalışmalarında başarı diledi.



Çorum başta olmak üzere ülke meselelerine de değinilen buluşmada CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Burak Yalçın, Hitit Gazeteciler Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci, Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca ile kentte görev yapan basın mensupları katıldı.