Milletvekili Tahtasız, Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki programda basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Gazetecilerin zor şartlarda görev yaptığını belirten Mehmet Tahtasız, basın temsilcilerine çalışmalarında başarı diledi.

D8871641 8D27 4D18 Aa75 B7C5Daae05E4
Çorum başta olmak üzere ülke meselelerine de değinilen buluşmada CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Burak Yalçın, Hitit Gazeteciler Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci, Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca ile kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

6Eca3Ba3 7Bcb 4126 Af52 A74Fc0E65Bc9