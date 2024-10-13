MHP Genel Sekreter Yardımcısı Milletvekili Kayrıcı, beraberinde İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu ve İlçe Başkanı Orhan Özyol ile birlikte Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi makamında ziyaret etti.

Sungurlu’da seçimin ardından yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Kayrıcı, misafirperverliği için Muhsin Dere'ye teşekkür etti.

Sungurlu Belediye Başkanı Dere de Kayrıcı ve beraberindeki heyete nazik ziyareti için teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK