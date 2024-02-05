Milletvekili Kaya, Miraç’ın Allah’a yükseliş ve arınma günü olduğunu hatırlatarak kandilin tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Milletvekili Kaya, Miraç Kandili nedeniyle yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “İçerisinde bulunduğumuz mübarek üç aylarda Regaib Kandili ile başlayan mukaddes gecelere erişme mutluluğumuz, bugün birçok hikmet ve bereketi barındıran Miraç Kandili’ni idrak edecek olma sevincimizle devam etmektedir. Miraç olayının gerçekleştiği gece Müslümanlar tarafından Kadir Gecesinden sonra en kutsal gece sayılmış ve bu gecenin ibadetle ihyası gelenekleşmiştir. Miraç Kandili, İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilir. Bugün bizlere düşen, miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir. Birer izzet ve ikram fırsatı olarak bu gün ve gecelerden gerekli dersleri almak, hayatımızı bu manevi fırsatlar üzerinde yoğunlaşarak beslemek gerekir.

“MİLLETÇE BERABERLİK

İÇİNDE NİCE KANDİLLERE”

Bu mübarek gecenin yüreklerimize ebedi bir diriliş, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Çorumlu hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslâm Âleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam Âleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz hayırlara vesile olsun inşallah.”