Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen “Kariyer Sohbetleri” programına katılan AK Parti Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, öğrenciler ile birlikte Türkiye’yi ve birikimlerini paylaştı.

Programda konuşan Milletvekili Ahlatcı, günün yorgunluğunun ardından gençlerin gülen yüzleriyle karşılaşmaktan dolayı mutluluğunu ifade etti. Gençlere programda nasihatler veren Yusuf Ahlatcı, gözlerdeki istek ve pırıltıyı görmenin yarınlar için herkesi gururlandırdığını dile getirdi.

Program’da Milletvekili Ahlatcı’nın yanı sıra AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Akdağ, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Hüseyin Şahin de hazır bulundu.

Kız öğrenci yurdunda düzenlenen programın ardından Yusuf Ahlatcı, Somali ve Kırşehirli öğrencilerin aileleriyle telefonda görüntülü görüşerek kandillerini tebrik etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Ahlatcı, daha sonra kız öğrenciler ile masa tenisi oynadı.

Editör: SELDA FINDIK