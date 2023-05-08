Ahlatcı, ziyaretleri sırasında halkla bir araya gelerek, seçim öncesi projelerini ve hedeflerini anlattı.

Ahlatcı, yaptığı ziyaretlerde, “Ahdimız var! Şehrimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz ve köylerimiz bize emanettir. Biz bu emanetleri en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hizmet, eser ve yatırımlarımızla ihtiyaç nerede olursa biz orada olacağız. Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle Çorum kazanacak, Türkiye kazanacak. Biz derdi millet, hizmet ve eser olan; ülkemizin, Çorum'umuzun daha da güçlenmesi, büyümesi ve kalkınması için çalışacak hizmetkârlarız” dedi.

Ahlatcı ayrıca, Millet İttifakı'nı eleştirerek “Bizler meydanlarda kalp işaretleri yaparak değil, icraat, eser, hizmet ve yatırımlarımızla yürüyeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)