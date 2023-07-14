Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, Fetö terör örgütü tarafından bağımsızlığımıza ve geleceğimize yöneltilen alçakça saldırının, milletimizin destansı direnişiyle bertaraf edildiğini belirterek, “Kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimiz, hain darbe gecesini takip eden günler ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile de vatan ve bayrak sevgilerini tüm dünyaya haykırmıştır” dedi.

Vali Çiftçi’nin mesajı şöyle:

“15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından devletimizin ve milletimizin bağımsızlığına, istiklal ve istikbaline alçakça yöneltilen hain darbe girişimi aziz milletimizin destansı direnişiyle bertaraf edilmiştir.

Türk Milleti’nin yeniden dirilişinin ve şahlanışının destanı olan 15 Temmuz; tankın, tüfeğin, uçağın, modern silahların millet iradesinin karşısında bir şey ifade etmediğinin kanıtıdır. Milletimizin tıpkı Çanakkale Savaşı’nda, İstiklal Harbi’nde, Sakarya Meydan Muharebesi’nde olduğu gibi top yekûn vatan ve bayrak aşkıyla yeri geldiğinde vatanını, bağımsızlığını, namusunu ne pahasına olursa olsun koruyacağını ve bu uğurda gözünü kırpmadan gazi ve şehit olabileceğini bir kez daha gösterdiği şanlı günün adı olmuştur 15 Temmuz.

Kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimiz, hain darbe gecesini takip eden günler ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile de vatan ve bayrak sevgilerini tüm dünyaya haykırmıştır.

Büyük Türk Milleti, alçakça veya haince yapılan tüm saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuz’da olduğu gibi inanç, cesaret, iman ve kararlılıkla ortadan kaldıracak, daima hür ve bağımsız olarak yarınlara güçlü adımlarla ilerlemeye devam edecektir.

Bizler, şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli günü hep şerefle yad edecek, bu uğurda şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi ve medar-ı iftiharımız gazilerimizi asla unutmayacak, onların kıymetli emanetleri olan ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında durarak, kapımızı ve gönlümüzü onlara her daim açık tutmaya devam edeceğiz.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar daim olması ve ülkemizin bu tür ihanetlerle bir daha karşılaşmaması duasıyla, vatan toprağını ve milli iradeyi koruma mücadelesinde canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize Yüce Allah (cc)’tan sonsuz rahmet diliyor, şanlı gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Tüm vatandaşlarımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü en kalbi duygularla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”