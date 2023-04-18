Zafer Partisi Milletvekili Adayı Paşa Büyükkayaer, yerel medya mensupları ile iftarda biraraya geldi. İl Başkanı Bedii Onan ve çalışma arkadaşı gençlerin de hazır bulunduğu iftardan sonra bir açıklama yapan ve Cumhur ile Millet İttifakı arasında sıkışan Türk Milleti’ni tercihsizlikten, ehven-i şer mecburiyetinden çıkarmak için sorumluluk aldıklarını söyleyen Paşa Büyükkayaer, Türk Milliyetçilerini Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile partilerine destek vermeye davet etti.

Türkiye’nin 14 Mayıs’ta önemli bir seçime gireceğini anlatan Büyükkayaer; “Artan ekonomik krizin artık hanelerde tahammül edilemez düzeye gelmesi, ülkemize olan sığınmacı ve kaçak akınının doğurduğu asayiş ve demografik sorunların artması ve “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” denilen bu tek adam rejiminin ülkeyi antidemokratik bir hale getirmesi bu seçimlerin ehemmiyetini daha da artırmaktadır” diye konuştu.

Türkiye’de ana akım medyanın seçimleri “iki grup arasında geçiyor” gibi göstererek seçmenin tercih hakkını manipüle ettiğini belirten Av. Paşa Büyükkayaer, iki ittifak dışında da partiler ve ittifaklar bulunduğunu, bunlardan birinin Ata İttifakı ve Zafer Partisi olduğunu, Sinan Oğan’ın görmezden gelindiğini ancak seçim yarışında kendilerinin de olduğunu vurguladı.

Cumhur ve Millet İttifakı partilerinin çeşitli söylemlerini de eleştiren Büyükkayaer: “İnsanımızın, terör örgütleriyle iltisaklı partilerden dahi medet umulan bu siyasi düzenden kurtulması gerektiğine inanıyoruz. Bu kutuplaştırıcı ve ötekileştirici siyaseti milletimizin hak etmediğine inanıyoruz. Türk milleti, “yağ ve tüp kuyruğunda” beklemediğine şükreden ve bunu nimet sayan bir millet olmayı değil, müreffeh ve izzet sahibi bir yaşam seviyesini normali sayan bir millet olmayı hak ediyor. Biz bu hakkı sahibine teslim etmek için Türk Milletinin karşısındaki tek seçeneğiz” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)