Millet İttifakı'ndan 'ortak liste' kararı çıktı. Buna göre SP, DEVA Partisi, DP ve Gelecek Partisi’nin seçime CHP listelerinden gireceği açıklandı.

Aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulması için 9 Nisan son gün iken, dün ise ittifaklara itirazların son günü. CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı. Bu il sayısının da 12'ye çıktığı bildirildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptığı açıklamada, DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri arasında Millet İttifakı'nın içinde 'üçlü ittifak' görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını açıklamıştı.