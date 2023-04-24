Çocukların ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği şenlik programı, Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Millet İttifakı’na destek veren siyasi partilerin de desteği ve katılımı ile düzenlenen şenliğe milletvekili adayları; Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat da katıldı.

Çocuk Şenliği; türküler, şiirler, yarışmalar, danslar ve sürpriz hediyelerle süslendi.

Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu’nun katkıları ile düzenlenen şenlik programı, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe; CHP İl Başkanı Ümit Er, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker, Millet İttifakı partilerinin İl ve Merkez İlçe Yönetimi, Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri ile partililer, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayan programda şiirler okundu, türküler, şarkılar söylendi.

Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu Halk Müziği Çocuk Korosunun sazlar eşliğinde sunduğu türkü programı da alkışlarla desteklendi.



Çuval ve balon patlatma yarışmalarının da yer aldığı etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyelerin yanı sıra, pamuk şeker, patlamış mısır, kağıt helva, meyve suyu gibi ikramlar yapıldı. Palyaçoların yüz boyama etkinliği yoğun ilgi görürken, Kadeş Halk Oyunları ekipleri de davul-zurna eşliğinde gösteri sundu.

Onuncu yıl marşı ve halaylarla tamamlanan etkinlikte çocukların neşesi görülmeye değerdi.

CHP İl Başkanı Ümit Er ve milletvekili adayları, katılımcılara Türk bayrağı hediye etti.

CHP İl Başkanı Ümit Er, etkinliğin düzenlenmesinde kendilerine yardımcı olan parti yöneticilerine, Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu’na, etkinliğe renk katan öğrencilere ve velilerine teşekkür ederek tüm çocukların bayramını kutladı.

(Haber Merkezi)