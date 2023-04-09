CHP Genel Merkezi milletvekili adaylarını YSK’ya teslim etti. Çorum’da seçime ortak liste ile giren Millet İttifakı partilerinde birinci sırayı Mehmet Tahtasız aldı. İkinci sırada İYİ Parti eski İl Başkanı Bekir Özsaçmacı yer alırken, üçüncü sırada CHP’den Burçin Solmaz Polat ve 4. sırada ise Saadet Partisi’nden Seyit Ahmet Güher (SP) belirlendi.