Millet İttifakı Milletvekili Adayları; Bekir Özsaçmacı ve Burçin Solmaz Polat, beraberinde ittifaka destek veren siyasi partilerin yöneticileri ile birlikte Osmancık Caddesi esnafını ziyaret ederek, değerlendirmelerde bulundu.

Cadde esnafının ve vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılanan Bekir Özsaçmacı ve Burçin Solmaz Polat, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde destek istedi.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek isteyen heyet, ülkemizde ve Çorum’da barış ve kardeşlik ikliminin hakim olmasını, Çorum’un hak ettiği hizmet ve yatırımları almasını sağlayacaklarını vurguladı.