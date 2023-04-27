Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, beraberindeki parti yöneticileri ve Millet İttifakına destek veren partilerin temsilcileri ile birlikte gençlerin uğrak yeri olan kafeleri ve parkları ziyaret etti.

“GENÇLER İŞSİZ, GENÇLER BUNALIMDA,

PEKİ HANGİ SORUNLARI ÇÖZDÜNÜZ?

Gençlerin sorun ve taleplerini dinleyen ve Millet İttifakı iktidarında gençler için hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi veren Tahtasız, iktidar partisi temsilcilerinin “20 yıl içerisinde gençlerin tüm sorunlarını çözdük” şeklindeki açıklamalarına da tepki gösterdi.

Gençlerin iktidar partisinin yanlış uygulamaları sonucu işsizlik, geleceği görememe, umutsuzluk, atanamama, torpilli işe alımlar gibi bir yığın problemin altında ezildiğini, gençlerin bunalım ve stres yaşadığını dile getiren Tahtasız, AKP yöneticilerine seslenerek, “siz iktidara geldiğinizde bu gençler henüz doğmamıştı, ne sorun çıkardınız da çözdünüz? Çözdünüzse bu başarı mıdır? Zira sorunu siz çıkarttınız. Gençlerin sınav soruları çalındı. Gelecekleri ellerinden alındı. Gençler işsiz. Mezun olan gençler atanamıyor” dedi.



“GENÇ İSTİHDAMI ATILIMI BAŞLATACAĞIZ”

Tahtasız, Millet İttifakı iktidarında gençler için hayata geçirecekleri bazı projeleri şu şekilde özetledi:

Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV’yi kaldıracağız.

İlk internet aboneliklerinden vergi almayacağız. Gençler internette indirimli paketlere ulaşacak.

Gençlere pasaport ücretsiz olacak. Yurt dışına çıkışta harç ödemeyecekler.

Üniversiteli gençlere kültür-sanat etkinliklerine katılmaları için belli miktarda para yüklenmiş kart vereceğiz.

Torpilin kaynağı olan kamuda mülakatla işe alımı kaldıracağız. Zorunlu hallerde mülakat ancak kamerayla yapılacak.

Gençler ilk cep telefonu ve oyun konsolu alanında ÖTV ödemeyecekler.

Sosyal medya ve yeni medya üzerindeki sansürü kaldıracağız. Gençler iktidarı özgürce eleştirebilecek ve biz de eleştirilerden ders çıkaracağız.

Beyin göçünü durduracağız.

Genç istihdamı atılımı başlatacağız.”

Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız’a; Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, DEVA Partisi Milletvekili Aday Adayı Zehra Benli ile CHP İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

Tahtasız ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek istedi.

Millet İttifakı heyeti, gençlerin yoğun ve sıcak ilgisiyle karşılandı. (Haber Merkezi)