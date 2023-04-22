Milletvekili adayları hem Ramazan Bayramı, hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bir arada kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, “bizim en büyük bayramımız 15 Mayıs olacak. 14 Mayıs seçimlerinde elde edeceğimiz güçlü bir zaferle ülkemize en büyük bayram coşkusunu yaşatacağız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılını demokrasi, barış, kardeşlikle taçlandıracağız” dediler.

14 Mayıs seçimlerine CHP çatısı altında girecek olan Millet İttifakı milletvekili adayları, Ramazan Bayramını dolu dolu geçiriyor.

BAYRAMLAŞMAYA YOĞUN İLGİ

CHP İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

CHP İl Başkanı Ümit Er’in ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programına; Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat, Seyit Ahmet Güher, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Hüsamettin Öztürk, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İYİ Parti Merkez ilçe Başkanı Orhan Odabaş, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, Milletvekili aday adayları; Elvan Can Çabuk, Hasan Eray Tüfekçi, Habib Akdoğan, Salim Çoruk, Orhan Ateş, Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Dinçer Solmaz, Millet İttifakına destek veren siyasi partilerin yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“BİRLİKTE ÜRETİP, BİRLİKTE BÖLÜŞECEĞİZ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP İl Başkanı Ümit Er, Millet İttifakı olarak Çorum’da CHP çatısı altında güçbirliği yaparak seçimlere katılma kararı aldıklarını bildirerek, “ortak Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yaparak, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş yapmak için Çorum’dan milletvekili adaylarımızı parlamentoya göndereceğiz. Mutabakat metninde 9 ana başlık altında 2400’e yakın çözüm önerimizi birlikte hayata geçireceğiz. Ülkemizde kamplaştırmayı, ötekileştirmeyi, birlikte yok edeceğiz. Hakkı, hukuku birlikte tesis edeceğiz. Birlikte üretip, birlikte bölüşeceğiz. 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde, Millet İttifakı’nın iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” dedi.

Ümit Er, tüm katılımcıların Ramazan Bayramını kutlayarak, 15 Mayıs’ta daha büyük ve coşkulu bir bayram yapacaklarının altını çizdi.

“BİRLİŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ”

Milletvekili adayları, il başkanları ve milletvekili aday adayları da birer konuşma yaparak “Birlikte çok daha güçlüyüz. Birleşe birleşe kazanacağız. 15 Mayıs Demokrasi Bayramı ile birlikte ülkemize yeniden baharları getireceğiz” dediler.

Milletvekili adayları, tüm halkı Millet İttifakı etrafında kenetlenmeye, güçbirliği yapmaya davet ederek, sandığa, demokrasiye, oylara sahip çıkılması çağrısında bulundu. (Haber Merkezi)