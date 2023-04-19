Oğuzlar’da geniş kapsamlı bir saha çalışması yapan Millet İttifakı temsilcileri, “Oğuzlar hakkını alacak. Bu memlekete barış, kardeşlik, huzur ve güven getireceğiz. Oğuzlar, Millet İttifakı ile birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyecek” dedi.

Oğuzlar ziyaretine; Milletvekili Adayları; Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat, Seyit Ahmet Güher, CHP İl Başkanı Ümit Er, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Milet İttifakına destek veren partilerin ilçe başkanları, İl-İlçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları katıldı.

Esnafı, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden, vatandaşlarla sohbet eden milletvekili adayları, Millet İttifakı iktidarında çocukların yatağa aç girmediği, anne ve babaların gelecek kaygısı yaşamadığı, gözyaşı dökmediği, tarım ve hayvancılık alanında üretimin şahlandığı, gelişmelerin yaşandığı, gençlerin işsiz kalmadığı, öğrencilerin okul ve yurt sorunu yaşamadığı, esnafın, sanayicinin, memurun herkesin yüzünün güldüğü, zamların ve hayat pahalılığının sona erdiği bir sistemi kuracaklarını dile getirdi. (Haber Merkezi)