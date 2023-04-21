Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle Çorum Şehitliğini ziyaret eden milletvekili adayları ve parti yöneticileri, şehit mezarlarına çiçek dikerek, bakım yaparak, su dökerek saygılarını ifade etti.

Şehit kabirlerinin başında dua okuyan milletvekili adayları ve parti temsilcileri, ülkemizin birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi yad etti.

Şehitleri anma programına; Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Seyit Ahmet Güher, CHP İl Başkanı Ümit Er, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş ile diğer siyasi parti temsilcileri katıldı.

(Haber Merkezi)