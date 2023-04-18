Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar da Millet İttifakı adaylarına ziyaretleri esnasında eşlik etti.

İlçe esnafını, alışveriş pazarını, sivil toplum kuruluşlarını ve meslek örgütlerini ziyaret eden milletvekili adayları, yoğun ilgiyle karşılandı.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden adaylar, Çorum’un hakkettiği hizmeti almasının vaktinin geldiğinin altını çizerken, toplumun tüm kesimlerinin yüzünü güldürecek tedbirleri hayata geçireceklerini anlattılar.

CHP heyeti, sanayi esnafını da ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi kurum ve kuruluşları, esnafı ziyaret eden, vatandaşlarla görüşen milletvekili adayları, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek istedi.

Ziyaretler esnasında Millet İttifakı adaylarına; CHP İl Başkanı Ümit Er, Belediye Başkanı Veli Aylar, DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Hüsamettin Öztürk, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş, CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Koca, DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker, İl Genel Meclis Üyesi Özcan Çetin, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Gazi Uysal, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP önceki dönem il başkanlarından Hasan Eray Tüfekçi, Gürsel Yıldırım, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin İl-İlçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile bazı partililer de eşlik etti. (Haber Merkezi)