Çorum Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için organize ettiği çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Millet Bahçesi’nde düzenlenen 23 Nisan Şenlikleri yoğun katılımla gerçekleşti.

Çocukların hoşça vakit geçirdiği şenliklerde animasyon gösterileri, yarışmalar ve çeşitli spor aktiviteleri yapıldı. Şenliklerde Çorum Belediyesi tarafından çocuklara dondurma ikram edildi.



Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da şenliklere katılarak çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Aşgın “Çocuklarımızı en güzel en mutlu bayramlarını birlikte idrak ediyoruz.” diyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Millet Bahçesi Spor Tesisleri’nde ayrıca çeşitli branşlarda spor aktiviteleri yer aldı.

Şenliklerde ayrıca çocuklar için boyama etkinlikleri yapıldı.Millet Bahçesi’ni dolduran çocuklar, gün boyu devam eden birbirinden renkli ve eğlenceli bayramı doyasıya yaşadı.