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Açılışta konuşan MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Cumhur İttifakı olarak Çorum’da birlik ve beraberlik içerisinde ciddi hizmetler yaptıklarını dile getirdi.

Konuşmasında yaklaşan yerel seçimlere de değinen Kayrıcı, “Hem Çorumumuza hem Türkiyemize Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bey ve Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyin emirleriyle inşallah bütün hizmetleri yapacağız. Ve önümüzdeki zaman içerisinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Çorum’da 16 belediyenin 16’sını da alacağız” dedi.

Kayrıcı, İskilip Yolu’nun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.