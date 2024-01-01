Seçim çalışmaları kapsamında Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi veren Eryücel ve Çırak görüş alışverişinde bulundular.



Ahmet Pehlivan, Yılmaz Kaya ve Naki Özkubat’a gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eden Eryücel ve Çırak, seçilmeleri halinde tüm sivil toplum kuruluşları ile birlik ve beraberlik içinde Çorum'a daha fazla katma değer sağlamanın amacında olduklarının altını çizdi.

Ahmet Pehlivan, Kaya ve Özkubat da MHP İl Genel Meclis Üyesi Aday Adayı Eryücel ve Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Çırak'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek, başarılı çalışmalara imza atmaları temennisinde bulundu.