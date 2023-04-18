Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Teşkilatları tarafından “Bereket Sofrasında Gönül Birliği” iftarı düzenlendi.

Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Alanı’nda düzenlenen iftara MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Milletvekili Adayları Vahit Kayrıcı, Ahmet Kurtbaş, İsmail Lek ve Mete Çakı, MHP’li Belediye Başkanları, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Kamu-Sen’e bağlı sendikaların başkanları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, MHP İlçe Başkanları, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, esnaf odası başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, köy muhtarları ile yaklaşık 2 bin kişilik davetli topluluğu katıldı.

İftarda konuşan İl Başkanı Karapıçak, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere dikkat çekerek, bu seçimle Türkiye'nin geleceğinin belirleneceğini dile getirdi. MHP’nin Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi için çalışacağını belirten Karapıçak, ayrıca parti olarak Meclis’te çoğunluğu elde etmek için çaba harcayacaklarını kaydetti.

Milletvekili adayları Kayrıcı, Kurtbaş, Lek ve Çakı’da birer konuşma yaparak 14 Mayıs’ta hem partilerine hem de Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan’a destek istedi.

(Haber Merkezi)