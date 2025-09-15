MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile beraberindeki heyet, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine başlayan Doç. Dr. Muhammed Gömeç’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine başlayan Doç. Dr. Muhammed Gömeç’i ziyaret etti.

Ziyarette hastane çalışmaları ve sağlık hizmetleri üzerine istişarelerde bulunuldu. MHP heyeti, misafirperverliği için Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç’e teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ