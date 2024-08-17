Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve beraberindeki parti yöneticileri geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclis Başkanvekili Atiye Yaşar’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Yaşar’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Yüce Mevladan acil şifalar dilerim” diye konuştu.

Ziyarette, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, MHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Selim Dölcü ve geçmiş dönem Mecitözü Belediye Başkan Adayı Okan Arık da yer aldı.

CHP İl Genel Meclisi Üyesi Atiye Yaşar da heyete teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ