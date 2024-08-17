Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dış İlişkiler ve Koordinasyon Daire Başkanlığına atanan Sungurlulu hemşehrimiz İbrahim Azak'ı ziyaret etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri, Dış İlişkiler ve Koordinasyon Daire Başkanı, kıymetli hemşehrimiz Sayın İbrahim Azak’ı ziyarette bulunarak yeni görevinde başarılar diledik” dedi.

Mustafa Azak da nazik ziyareti için Milletvekili Ahlatcı’ya teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi