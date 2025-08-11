Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 10 Ağustos 1915 Anafartalar Zaferi’nin 110. yıl dönümünde, vatan uğruna can veren şehitleri rahmetle anarak “Bu zafer, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık iradesinin ebedi mührüdür” dedi.

MHP İl Başkanı Çıplak, 10 Ağustos 1915 Anafartalar Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, vatan toprağını canı pahasına savunan şehitleri rahmet ve minnetle andı. Çıplak, zaferin yalnızca bir askeri başarı olmadığını, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık iradesinin dünyaya ilanı olduğunu belirterek yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Anafartalar’da, Mehmetçiğimizin iman dolu göğsü, denizden ve karadan bütün güçlerini seferber eden İtilaf Devletleri’ne ve tüm dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirtmiştir. Anafartalar Grup Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz liderliği, Türk’ün çelik iradesiyle birleşmiş; düşman, karadan yaptığı çıkarmalarda da hezimete uğramıştır. Bu zafer, milletimizin özgürlük yürüyüşünde silinmez bir kilometre taşıdır.”

Vatan topraklarının şehit kanıyla sulandığını hatırlatan Çıplak, bu emanete sahip çıkmanın her Türk evladının en büyük görevi olduğunu vurgulayarak; “Bu aziz vatan, geçmişte nice savaşlarla yoğrulmuş, şehitlerimizin canıyla korunmuştur. Onların hatırasını unutmadan, inançla, gururla ve kararlılıkla yaşamaya devam edeceğiz. Başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan için gözünü kırpmadan can veren bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi’nin şanını yüce milletimizle kutluyorum” şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi