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Toplantı ile ilgili yapılan açıklamada, “14 Mayıs genel seçimleri sonrasında MHP olarak yakaladığımız ivmeyle birlikte yerel seçimlerde de partimize en iyi sonuçları kazandırarak Çorum halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” denildi.

Parti binasında düzenlenen toplantının ana gündem maddesinin yakın zamanda yapılacak merkez ilçe, ilçe ve il kongresi ve yaklaşan yerel seçim çalışmaları oldu.

MHP İl Başkaı Mehmet İhsan Çıplak yönetiminde toplanan il yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yeni yönetim kadromuzla birlikte başta ülkemiz olmak üzere güzide memleketimiz Çorum için her türlü fedakarlığa ve zahmete göğüs germeye hazır olduğumuzu İl Başkanımız Mehmet İhsan Çıplak yönetiminde Buradan tüm halkımıza duyuruyoruz.

Genel merkezimizin belirlediği ‘2024’e Doğru Diyar Diyar Anadolu, Güçlü Yasama, Kararlı Yürütme, Uyumlu Belediye’ anlayışı Çorum için üretken belediyecilik şiarı yerel seçim çalışmalarımızda partimizin temel prensibi olacaktır.

14 Mayıs genel seçimleri sonrasında MHP olarak yakaladığımız ivmeyle birlikte yerel seçimlerde de partimize en iyi sonuçları kazandırarak Çorum halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.”