Gazi Caddesi üzerinde bulunan Seçim Bürosu’nda düzenlenen bayramlaşma programına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. A. Kürşat Azkur, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Milletvekili Adayları Vahit Kayrıcı, Ahmet Kurtbaş ve İsmail Lek, Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Sami Çam, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Kamusen İl temsilcisi Selim Aydın, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili selim Güloğlu ile çok sayıda partili katıldı.



MHP Milletvekili Adayları Vahit Kayrıcı, Ahmet Kurtbaş ve İsmail Lek başta olmak üzere teşkilat mensupları, partililerle tek tek bayramlaştılar. Programda 14 Mayıs seçimleri ve 5 Mayıs’ta Çorum’a gelecek olan Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli’nin programı hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

(Volkan SINAYUÇ)