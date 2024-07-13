Mevcut İlçe Başkanı Selim Dölcü, İl Genel Meclis Üyesi olması nedeniyle görevini yeni İlçe Başkanı Fatih Ergün’e devretti. Devir teslim törenine Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Osmancık Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Çakır, Belediye Meclis Üyeleri ve partililer katıldı.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, mevcut başkan Dölcü’nün İl Genel Meclis Üyesi seçildiğini hatırlatarak partinin tüzüğü gereği iki ayrı görevde bulunamadığını belirtti. İlçe Başkanlığına getirilen Ergün’e yetki belgesini teslim eden Çıplak, Dölcü’ye de teşekkür ederek plaket takdim etti.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek “Milliyetçi Hareket Partisi Osmancık İlçe Başkanlığı görevini devralan dava arkadaşımız Fatih Ergün'ü tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum. Önceki dönem İlçe Başkanımız Selim Dölcü Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm dava arkadaşlarımızla her daim birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.” ifadelerini kullandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR