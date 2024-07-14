Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Merkez İlçe Teşkilatı’nda devir teslim töreni yapıldı. Ahmet Kurtbaş’ın Belediye Meclisi üyeliğine seçilmesinin ardından boşalan MHP Merkez İlçe Başkanlığı görevine parti genel merkezi tarafından Mustafa Serdar Avcu atandı. MHP il binasında gerçekleştirilen törende Ahmet Kurtbaş görevi Mustafa Serdar Avcu’ya devretti.

Devir teslim töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından MHP İl Başkanı M. İhsan Çıplak, Mustafa Serdar Avcu’ya yeni görevini tevdi etti. Mustafa Serdar Avcu ise Ahmet Kurtbaş’a teşekkür plaketi verdi.



YENİ YÖNETİM KURULU

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu’nun yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

“Abdullah Zehir, Adil Oktay Özçalıkuşu, Ahmet Yandık, Ali Rıza Derici, Batuhan Kutay Keçeci, Cengiz Özarslan, Ersin Alim, Emre Dur, Eşref Demirkan, Fatih Akbolat, Fatih Alaca, Fatih Köle, Furkan Mert, Gökhan Gündoğdu, Hakan Hışır, Hacı Hüseyin Özcan, İshak Kepçeli, Kamil Yiğit, Kürşat İmal, Lütfi Tekin, Mehmet Topçu, Mehmet Avcı, Mustafa Ütni, Mustafa Karaman, Mustafa Yılmaz, Muhsin Babaoğlu, Ömer Faruk Karakaş, Recep Arslan, Samet Bozkurt, Salih Adıgüzel, Şükrü Demiray, Yasin Pehlivan, Yusuf Barkın Özmısır, Zekeriya Babaoğlu.”