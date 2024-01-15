Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart yerel seçimle ilgili 3 il ve 52 ilçe belediye başkan adayını daha duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz 55 adayın daha açıklandığın ifade ederek; Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 3. etap olarak adaylıkları kesinleşen 3 İl, 10 Büyükşehir İlçe, 42 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi." dedi.