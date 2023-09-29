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Geçtiğimiz aylarda Agah Karapıçak’ın görevi bırakmasının ardından atama ile MHP İl Başkanlığı görevine getirilen ve bu süreçte de ilçe kongrelerini tek tek tamamlayan MHP’de il kongresi de geçen hafta Atatürk Spor Salonu’nda Milletvekili Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Murat Günay başta olmak üzere çok sayıda partilinin katılımı ile yapılmıştı.

Tek liste ile gidilen seçimde kongrede Mehmet İhsan Çıplak başkanlığındaki MHP İl Yönetimi de “Ali Beyaz, Abdullah Dalyan, Adem Bıyık, Ahmet İmal, Ahmet Yağmur Çırak, Aytaç Hızarcı, Celal İrtürk, Derviş Bolat, Erdal Taş, Faruk Menteş, Abdullah Furkan Yılmaz, Hakan Alagöz, Hasan Şahin, Mehmet Konyalıoğlu, Mustafa Özcan, Mustafa Karaca, Mustafa Pekel, Mustafa Serdar Avcu, Okan Arık, Ramazan Yolcu, Sinan Eryücel, Talip Kazak, Tuncay Koçak ve Yener Ceylan”dan oluşturulmuştu.

MHP İl Başkanı Çıplak ve yönetimi dün Seçim Kurulu’na giderek mazbata aldı ve yeni döneme başladı. Çıplak önümüzdeki aylarda yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.