Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığı’na yeniden seçilen Ceyhan Baran ve yönetimine kutlama ziyaretleri sürüyor.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve beraberindeki heyet de SMMMO Başkanı Ceyhan Baran’a kutlama ziyaretinde bulundu. Heyette MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, MHP Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yağmur Çırak, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Eşref Demirkan, MHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

Ziyarette SMMMO Başkanı Baran’a hayırlı olsun dileklerini ileten Çıplak, kendisini ve yönetimini kutladı.

SMMMO Başkanı Baran da nazik ziyaret için MHP heyetine teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi