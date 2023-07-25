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Karapıçak, yaptığı yazılı açıklamada, "Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in takdirleriyle 4 yıla yakın sürdürdüğüm Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanlığı görevim yine dilinden düşen her sözü emir telakki ettiğim Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in talimatları doğrultusunda bugün sona ermiştir" dedi.

YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU

Karapıçak’ın yerine geçeceği isim de belli oldu. Uzun yıllar MHP İl Teşkilatı ve Ülkü Ocakları’nda çeşitli kademelerde görev yapan Mehmet İhsan Çıplak’ın il başkanı olacağı öğrenildi.

MHP il başkanının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.