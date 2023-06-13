Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Osmaniye için sarı kodlu uyarıda bulundu.

SARI KODLU UYARI NE ANLAMA GELİYOR?

Belediye Gençlik Merkezleri’nde yaz kursları başlıyor Belediye Gençlik Merkezleri’nde yaz kursları başlıyor

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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