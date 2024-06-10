Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre ortalamaların üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının daha da artacağı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Çorum'da mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Bölgemize bağlı il merkezlerinde önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Samsun: 28-30

Çorum: 33-36

Sinop: 27-30

Ordu: 27-28

Kastamonu: 32-36

Amasya: 36-40

Tokat: 34-36