Karabacak Mobilya ve Moleron Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak, oğulları Berkan ve Emre ile bir süre sohbet eden Milletvekili Adayı Tahtasız, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı için destek istedi.

Kendisi de mobilya sektöründen gelen Tahtasız, Karabacak ailesine Çorum istihdamına ve katma değerine sağladığı faydalar nedeniyle teşekkür ederek, hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Ali Karabacak ise, Türkiye’de e-ticaret mobilya markasının güçlü ismi Moleron hakkında bilgiler aktararak, mevcut durumu ele aldı.

Ali Karabacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız’a başarılar diledi. (Haber Merkezi)