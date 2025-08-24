Çorum’un Mecitözü İlçesi Kışlacık Köyü’nde yaygın olarak üretilen pırasada, umutlu bekleyiş devam ediyor.

Kışlacık Köyü’nde tarlalara pırasalar fidalandı, şimdi ise boy vermesi bekleniyor.

Pırasası ile ünlü Kışlacık köyünde yaşanan en büyük problemlerden biri de kuraklık ve susuzluk.

Mecitözü Dernekleri Federasyonu Başkanı, aynı zamanda Mecitözü Öz Bölgesi Köyleri Dernek Başkanı Ömer Aydoğdu, son yıllarda gençlerin tarımsal faaliyetlerden koptuğunu, üretimin sadece orta yaş veya yaşlı köy halkının elinde olduğunu belirterek, gerek susuzluk, gerek göç ve gençlerin ilgisizliğinin üretimi bir nebze de olsa düşürdüğünü, ancak Kışlacık pırasasının her zaman tahtını, ününü koruduğunu söyledi.

Daha önce markalaşan ve tescillenen Kışlacık pırasası, sonbahar aylarında pazarda tüketicilerle buluşacak.

Pırasa üretimi ile ön plana çıkan Kışlacık Köyü’nde Şubat ve Mart aylarında ekimi yapılan pırasa tohumları, Temmuz – Ağustos aylarında fidalanıyor.

Lezzeti, yumuşaklığı ile dikkat çeken meşhur Kışlacık pırasası, tohumdan yetiştirilip fidalanmasından dolayı eğri olarak büyüyor. Bu nedenle de eğer pırasa eğri ise “Kışlacık”ta üretildiğinin göstergesi olmakta.

Kimyasal gübreyi kesinlikle kullanmadıklarını, hayvan gübresini tercih ettiklerini dile getiren üreticiler, köyün toplam 2 bin 500 dönüm araziye sahip olduğunu, ıspanak, pırasa, turp, patates, fasulye, domates, salatalık, mısır gibi sebzeler yetiştirdiklerini dile getiriyor.

Muhabir: Haber Merkezi