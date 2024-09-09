Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden havalanan drondan sağlanan anlık görüntülerle saha ekiplerinin daha etkin şekilde yönlendirilmesi sağlanacak.

Çorum Belediyesi’nin kullandığı aynı ekipmanı alıp Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne kazandırdıklarını açıklayan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, “Dronumuzun adını ‘üçüncü göz’ koyduk. İhbar düştüğü anda dronumuz kalkış yapacak. Kısa sürede yangının büyüklüğünü buradan daha net görebileceğiz. Yangın ve kazalarda araçların intikalinde bize ciddi bir avantaj sağlayacak” dedi.

Her olaya karşı hazırlıklı olmanın Merzifon Belediyesi’nin birinci önceliği olduğunu vurgulayan Başkan Kargı, personele detaylı dron eğitimi veren Çorum Belediyesi görevlisine teşekkür etti.

Editör: İHA AJANS