Kaymakam Karaaslan’a ziyarette Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Fatih Karaduman, Yönetim Kurulu Başkanı Nail Almaç, Genel Sekreter Serdar Yavuzer, Merzifon Hava Meydanları İşletme Müdürü Soner Gegin ve Türk Hava Yolları Merzifon İstasyon Şefi Ferdi Bodur eşlik etti.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal tarafından karşılanan heyet, Çorum ile Merzifon arasındaki ticari ve lojistik işbirliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede ayrıca, bölgesel hava ulaşımının geliştirilmesi, sanayi yatırımları ve ticaretin karşılıklı olarak güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başaranhıncal, Merzifon heyetine teşekkür ederek, “Bölgemizin kalkınması ve sanayimizin gelişimi için ortak adımlar atmaya hazırız. Bu tür ziyaretler, şehirler arası dayanışmayı artırıyor” dedi.

TSO Başkanı Başaranhıncal, nazik ziyaretlerinden ötürü Merzifon heyetine teşekkürlerini sundu.

Muhabir: Haber Merkezi