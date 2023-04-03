Grekoromen stilde, Hitit Üniversitesi öğrencisi Samet Yaldıran’ın 82 kiloda birinci, Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerinden 60 kiloda Himmet Sandıklı ve 130 kiloda Tansel Can Örtücü’nün de üçüncü olmalarından sonra serbest stilde ilk madalya Mertcan Damatoğlu’ndan geldi.

Hitit Üniversitesi adına, 79 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Mertcan Damatoğlu, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

