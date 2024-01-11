Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK’nın altyapı oyuncularından Mert Kuz, 2.Lig temsilcisi Ankaraspor’a transfer oldu.

2017’de, Çorum Gençlerbirliği’nde filiz lisansı çıkan Mert Kuz, 2021’de Ahlatcı Çorum FK’ya transfer oldu. 10 numara pozisyonunda oynayan 17 yaşındaki Mert Kuz, bu sezon Ahlatcı Çorum FK’nın Gelişim Ligi’nde mücadele eden U17 takımında 6 maça çıktı ve 1 gol attı. Ahlatcı Çorum FK’nın U15, U16 ve U17 takımlarında toplam 22 maçı bulunan genç futbolcu, 16 gol kaydederken, 2.Lig takımı Ankaraspor’da profesyonel olup 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Mert Kuz, imza töreninden sonra A takımla antrenmanlara başladı.