Refah payının eklenmesiyle asgari ücret ve SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Yüzde 50'lik zamla en düşük emekli maaşı 11.250 liraya, asgari ücret ise 17.103 liraya çıkacak.

Asgari ücret ve emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonların maaş artışında enflasyon kritik bir öneme sahip. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yıl sonu enflasyon tahminine refah payının da eklenmesiyle her iki gruba da yüzde 50 civarında zam yapılması bekleniyor. Yüzde 50'lik zam gerçekleşirse yeni yılda asgari ücret 17 bin lirayı, en düşük emekli maaşı ise 11 bin lirayı aşacak.

EMEKLİLERİ GÜZEL BİR ZAM BEKLİYOR

Emeklilere temmuzda verilen yüzde 25'lik zam kök maaşa göre yapılmıştı. Yani seçim öncesi 7.500 TL'ye çıkarılan en düşük emekli maaşı, temmuzda sabit kalmıştı. Bu durum emeklilerin tepkisini çekince, hükümet bir defaya mahsus olmak üzere çalışmayan emeklilere 5'er bin lira ikramiye verirken, yeni yılda da güzel bir zam yapmayı planlıyor.

4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 29,41

Emekli ve asgari ücret zammında enflasyon belirleyici olacak. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık enflasyon yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR emekli şimdiden yüzde 29,41'lik zammı garantiledi. Ancak kasım ve aralık enflasyonlarının da açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon belirlenecek ve milyonların maaş zammı kesinleşecek.

REFAH PAYI ARTIŞI BEKLENİYOR

Bugün açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01'den yüzde 67,23'e geriledi. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 39-40 aralığında olacak. Ancak emekli ve çalışanları her fırsatta enflasyona ezdirmeyeceğini vurgulayan hükümetin refah payı artışı da yapması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Refah payının eklenmesiyle asgari ücret ve emeklilere yapılacak zammın yüzde 50'yi bulması bekleniyor. 2024'te her iki gruba da yüzde 50 zam yapılmasıyla maaşlarda ciddi oranda bir yükseliş olacak. Buna göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 7.500 liradan 11.250 liraya çıkacak. Asgari ücret ise 11.402 liradan 17.103 liraya yükselecek.

