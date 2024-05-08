14. ve 15. Dönem (1969-77) CHP Çorum Milletvekili, SODEP kurucularından, SHP’nin ilk Genel Sekreteri, 12 Haziran 2015 tarihinde 86 yaşında kaybettiğimiz merhum Cahit Angın’ın eşi Sıdıka Solmaz Angın (90), bugün saat 11.00’de 4 aydan beri kalp yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu Güven Hastanesi’nde hayata veda etti.

İsmet ve Tayfun Angın’ın anneleri olan Solmaz Angın’ın cenazesi, 10 Mayıs 2024 Cuma günü, Cebeci İsmet Oğultürk Camii’nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.