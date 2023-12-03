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Parti binasında düzenlediği basın toplantısıyla aday adaylığını kamuoyu ile paylaşan Menekşe Fakı’ya çok sayıda partili de destek verdi.

İyi bir eğitimci olmasının yanı sıra iyi bir de anne olduğunu kaydeden Fakı, “Memleketime sevdalı, milletine bağlı bir siyaset anlayışı içerisinde Çorum’a yakışır bir belediye başkanı olmak için aday adayıyım” şeklinde konuştu.



Çorum’da partisinin lideri Meral Akşener’in iyi bir emanetçisi olduğunu ifade eden Menekşe Fakı, “Ülkemiz için, Çorum’umuz için partimizin her aşamasında faydalı işler yapmaya çalışan sizlerden birisiyim.

Sorunların nasıl çözüleceğine dair, neyi nasıl yapabileceğimi bilerek çıktığım bu yolda mücadelemde başarılı olacağıma inanıyorum. Yolumuz da, hedefimiz de net. Kadim şehrimiz Çorum’a kıymetli projelerimi gerçekleştirebilmek için bu süreçte hepinizin desteğine ihtiyacım var.

Sonuç ne olursa olsun Çorum için, ülkemiz için mücadelem kat kat artarak devam edecektir. İyilik iyidir. İyilerle olsun, iyi olun” dedi.



Aday adaylığı açıklamasının ardından Menekşe Fakı’ya başvuru dosyasını ise Merkez İlçe Başkanı Cemil Sözen ile önceki dönem İl Başkanı Bekir Özsaçmacı takdim etti.

Erciyes Üniversitesi mezunu olan Menekşe Fakı, evli ve 3 çocuk annesi.