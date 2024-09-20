27 Mayıs darbesi sonrası asılarak idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile diğer Demokrat Partililer için mevlid okutuldu.

Demokrat Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından Menderes ve arkadaşlarının idamının 63. yıldönümü nedeni ile öğle namazı öncesi Abdibey Camii’nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Menderes, arkadaşları ve tüm demokrasi şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Namazın ardından ise cemaate gül suyu ve lokum dağıtıldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ